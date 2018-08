Das "Handelsblatt" über die Auswirkungen der Krawalle in Chemnitz auf die Wirtschaft in der Region:

"Sachsen ist kein Failed State, kein Nazireservat. Aber die Sympathien für völkisches Gedankengut reichen offenkundig in den Staatsapparat hinein. Das ist schlimm genug. Der Eindruck, es sei etwas faul in Sachsen, ist ein Standortrisiko. Wie wollen sächsische Firmen den Wettbewerb um Fachkräfte gewinnen, wie sollen sächsische Gemeinden ihre klügsten Kopfe halten? Keiner will leben, wo der Mob sich austoben kann. Leider sind Teile der Bevölkerung mit Appellen an das wirtschaftliche Eigeninteresse nicht mehr zu erreichen. Sie fühlen sich abgehängt, ignoriert, vergessen. Was sich in Sachsen ausbreitet, ist Trumpismus made in Germany."/yyzz/DP/tos

