Der "Reutlinger General-Anzeiger" über die ärztliche Versorgungslage:

"Das deutsche Gesundheitssystem lässt Patienten viele Freiheiten. Wenn ein Kranker mit Kopfschmerzen meint, er müsse direkt zum Neurologen, kann er dieses tun - auch wenn sich dort herausstellt, dass er eher ein Fall für den Orthopäden wäre. Auch wenn Patienten nachts und am Wochenende die Notaufnahmen überrennen, gibt es dagegen keine Handhabe. Der ärztliche Rat, sich zunächst an den Hausarzt zu wenden, verhallt oft ungehört. Nicht aus bösem Willen: In immer mehr Orten gibt es kaum noch Hausärzte. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Eine Steuerung der Patienten ist mit dem derzeitigen System schwer zu machen."/yyzz/DP/tos

