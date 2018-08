Der vom National Supercomputing Centre (NSCC) Singapore und HPC-AI Advisory Council gemeinsam organisierte Wettbewerb brachte 18 Studententeams von 7 Ländern des Asien-Pazifik-Raums für eine fünfmonatige Herausforderung zusammen

Der Wettbewerb ergab erfolgreiche Lösungen, die für mehr praxisrelevante Präzision bei Wettervorhersagen und Bilderkennung sorgen können

Unter Einsatz des ASPIRE 1 des NSCC Singapore (des einzigen Petascale-Supercomputers von Singapur) waren die Teilnehmer in der Lage, mehrere und komplexe Berechnungen und Simulationen auszuführen, wobei ImageNet-Datenbestände und CONUS 2.5km-Daten in weniger als zehn Minuten verarbeitet wurden

Der HPC-AI Advisory Council, eine führende gemeinnützige Organisation, die sich in den Bereichen Hochleistungsrechensysteme (High Performance Computing, HPC) und künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI), Forschung, Bildung und Kontaktpflege engagiert, gab heute gemeinsam mit dem NSCC Singapore die Gewinner des ersten Asia-Pacific-HPC-AI-Wettbewerbs während einer Preisverleihung in Singapur bekannt. Die Preisverleihung würdigte die ersten drei Sieger und verdienstvollsten Teilnehmer von 18 Teams, die namhafte Universitäten aus dem gesamten Asien-Pazifik-Raum repräsentierten.

Der am 27. März 2018 auf der Supercomputing Asia 2018, der jährlich stattfindenden Vorzeigekonferenz des NSCC Singapore, von Dr. Janil Puthucheary, dem damaligen Staatsminister für Kommunikation und Bildung, eröffnete Wettbewerb ging am 13. August 2018 zu Ende. Unter den 18 Universitätsteams aus sieben Ländern herrschte eine intensive, aber gesunde Rivalität und der Wettbewerb brachte erfolgreiche Lösungen hervor, die zu einer Verbesserung der Genauigkeit praxisbezogener Wettervorhersagen und Bilderkennung beitragen. Das Team der Tsinghua University China landete auf Platz eins für seine Leistungen bei einer Reihe von komplexen HPC- und AI-Anwendungen. Der zweite und dritte Platz ging an zwei taiwanesische Teams von der National Cheng Kung University.

Die zwei Hauptschwerpunkte des Wettbewerbs waren Anwendungen in den Bereichen Hochleistungsrechnen (High Performance Computing, HPC) und künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI). Bei den HPC-Anwendungen mussten die Teams die höchste Simulationsgeschwindigkeit des Maßstabs CONUS 2.5km erzielen. Dazu verwendeten sie das Weather Research and Forecasting (WRF)-Modell ein sehr beliebtes Prognoseinstrument, das von Wetterforschungsinstituten auf der ganzen Welt eingesetzt wird. Die Anwendung verkürzt die Prognosezeit, während das Präzisionsniveau erhalten bleibt. Im Bereich der AI-Anwendungen konzentrierte sich der Wettbewerb auf verteiltes Multi-Node-Training des ImageNet-Datenbestands. Die Herausforderung der teilnehmenden Teams bestand darin, das AI-Rahmenwerk und die neuronale Netzwerk-Architektur zu optimieren. In Anlehnung an die globalen Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz wird Technologie in praxisnahe Anwendungen umgesetzt, wie beispielsweise bei Smart-City- und sicherheitsbezogenen Initiativen.

Um den Siegerpokal zu erlangen, musste das Siegerteam von Chinas Tsinghua University die Leistung mehrerer Datenknoten über eine intensive Periode von fünf Monaten hinweg analysieren, bewerten und optimieren, wobei jeder Knoten mehrere GPUs umfasste. Das Siegerteam qualifiziert sich zudem für die International HPC-ISC Student Cluster Competition 2019, die im Juni 2019 in Deutschland stattfindet.

Sowohl das zweit- als auch das drittplatzierte Team kam von Taiwans National Cheng Kung University. Platz eins war hart umkämpft, zumal alle Siegerteams ein hohes Leistungsniveau zeigten. Um die Teams im Verlauf des Wettbewerbs zusätzlich zu motivieren, wurde zudem ein spezieller Preis für Kreativität angekündigt. Dazu produzierten die Teams ein Video, das ihren Weg über die fünf Monate hinweg schildert. Die Teams wurden anhand des Kreativitätsniveaus ihrer Videos eingestuft. Der Gewinner des speziellen Preises war das Team von der Thammasat University in Thailand.

Gilad Shainer, Chief Judge und Chairman des HPC Advisory Council sagte: "Die Jury war von dem hohen Kompetenz- und Strategieniveau, das die Teilnehmer während der gesamten Wettbewerbsperiode bewiesen, wirklich beeindruckt. Das erschwerte die Arbeit der Jury, zumal jedes Team mit dem anderen gleichwertig zu sein schien. Am meisten beeindruckte uns allerdings, dass ein Studentenwettbewerb Ergebnisse hervorbrachte, die zur Verbesserung des Lebens normaler Menschen auf der ganzen Welt beitragen können. Der Wettbewerb hat einmal mehr bewiesen, dass die Verfügbarkeit von HPC-Ressourcen Universitäten, Forschungslabore und kommerzielle Anbieter befähigen kann, die Produkte und Dienstleistungen von morgen zu entwickeln, von sichereren Autos und Flugzeugen, über präzisere Wetter- und Sturmprognosen bis zur Entdeckung neuer Heilmittel. Da HPC- und AI-Anwendungen die gleichen zugrundeliegenden Technologien und Infrastrukturen haben, werden neue Entwicklungen im Bereich HPC unverzüglich von AI und umgekehrt übernommen, und könnten zudem auf kommerzielle Bereiche ausgedehnt werden, wie etwa Sicherheit und Smart-Nation-Initiativen

Gilad Shainer fügte hinzu: "Wir loben alle Teams für ihre enormen Bemühungen und Leistungen, die sie im Verlauf der Monate dieses Wettbewerbs zutage legten. Wir danken außerdem dem NSCC Singapore für seine Partnerschaft und die Organisation dieses wichtigen regionalen Wettbewerbs. Weiterhin bedanken wir uns beim Wettbewerbskomitee für seine Unterstützung während des gesamten Wettbewerbs. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, zum Kernwissen und zur entscheidenden Kompetenz der neuen Generation von Forschern, Wissenschaftlern und Experten der Region im Bereich HPC und AI beizutragen, und dabei die Mission des Councils im Sinne von kontinuierlicher Kontaktpflege und Bildung zu unterstützen."

Prof. Tan Tin Wee, Chief Executive des NSCC Singapore, meinte: "Wenn Sie meinen, dass Supercomputing-Wettbewerbe nur eine Übung im Elfenbeinturm sind, die keine praktischen Vorteile für die Menschheit bieten, dann liegen Sie falsch. Dieser Wettbewerb unterstützt die Mission des NSCC Singapore, HPC zu nutzen, um Innovationen zu fördern und Asien als regionales Supercomputing-Zentrum zu verfechten. Die erfolgreichen Lösungen zeigen klar, wie über Supercomputing Forschung, Universitätsarbeit und kommerzielle Interessen aneinander ausgerichtet werden können, um Innovationsarbeit, von der alle profitieren, voranzutreiben. Es war uns eine Ehre, bei der Organisation dieser Veranstaltung mitzuwirken."

Über den 2018 HPC-AI-Wettbewerb

Der 2018 APAC HPC-AI-Wettbewerb wurde vom HPC-AI Advisory Council und NSCC Singapore im März organisiert, um Studenten in der gesamten Asien-Pazifik-Region anzuregen, ihre Fachkenntnisse und Kompetenz in einer freundlichen und dennoch geistvoll wettbewerbsorientierten Atmosphäre in den zwei Bereichen HPC und AI vorzustellen. Den HPC-Teams wurde die Aufgabe gestellt, das Weather Research and Forecasting (WRF)-Modell zu bewerten, wobei sie an den Kriterien Leistung und Skalierbarkeit gemessen wurden. Die AI-Teams mussten den Vergleich am ImageNet-Datenbestand durchführen und wurden an ihren Leistungsverbesserungen gemessen.

Künstliche Intelligenz entwickelte sich von einer keimenden Idee zu einem wesentlichen Bereich der Industrien, Interessen, Disziplinen und Technologien umfasst, aufgrund ihrer weitreichenden Kompetenz und ihres Versprechens von der besseren und präziseren Entscheidungsfindung auf Basis enormer Datenmengen bis zur Ermöglichung tiefgreifender Intelligenz und Innovation für Wissenschaft, Fertigung, Sicherheit und Finanzwesen bis zu selbstfahrenden Autos und Smart Cities.

Gleichzeitig ermöglichen es stetige Fortschritte bei HPC-Disziplinen und -Technologien der akademischen Welt, Regierungen und Industrien, bahnbrechende neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, von einem sichereren Transportwesen, über präzise Sturm- und Wetterprognosen bis zur Entdeckung neuer lebensrettender Heilmittel und mehr. Dank der gleichen zugrundeliegenden Methodik, Technologien und Infrastrukturen werden neue Entwicklungen bei HPC und AI unmittelbar in beiden Bereichen übernommen.

Über den HPC-AI Advisory Council

Der im Jahr 2008 gegründete gemeinnützige HPC-AI Advisory Council ist eine internationale Organisation mit über 400 Mitgliedern, die sich der Bildung und Kontaktförderung verschrieben hat. Mitglieder tauschen Fachkenntnisse aus, führen spezielle Interessengruppen an und haben Zugang zum Technologiezentrum, um Gelegenheiten zu erkunden und die Vorteile von HPC- und AI-Technologien und Anwendungen sowie die zukünftige Entwicklung zu fördern. Der Council ist Veranstalter mehrerer jährlicher Konferenzen und STEM-Wettbewerbe weltweit, darunter der RDMA Student Competition in China und der Student Cluster Competition in Deutschland. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und bringt keinerlei Verpflichtungen mit sich. Weitere Informationen: www.hpcadvisorycouncil.com.

Über das National Supercomputing Centre (NSCC) Singapore

Das National Supercomputing Centre (NSCC) Singapore wurde 2015 gegründet und verwaltet Singapurs erste Petascale-Einrichtung mit Hochleistungsrechenressourcen, um die wissenschaftlichen und technischen Computing-Bedürfnisse der akademischen, wissenschaftlichen und industriellen Welt zu befriedigen. Das NSCC Singapore wird von seinen Interessenvertretern, darunter die Agency for Science Technology and Research (A*STAR), Nanyang Technological University (NTU), National University of Singapore (NUS), und Singapore University of Technology and Design (SUTD), mit der wesentlichen Unterstützung des Singapore Ministry of Trade and Industry (MTI), finanziert und verfolgt das Ziel, den Zugang zu Supercomputing-Ressourcen zu demokratisieren. Das NSCC Singapore arbeitet mit lokalen und internationalen Organisationen zusammen, um gemeinschaftliche HPC-Projekte und -Programme anzukurbeln, die nationale Initiativen in Forschung und Entwicklung unterstützen, industrielle Forschungsgemeinschaften anziehen und die Forschungskapazitäten von Singapur erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter https://nscc.sg.

