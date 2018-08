Die Carl Zeiss Meditec AG ist ein weltweites Medizintechnik-Unternehmen mit Hauptsitz in Jena. Das Unternehmen aus Thüringen stellt Instrumente für Augenuntersuchungen, Operationsmikroskope, medizinische Laser und Intraokularlinsen her. In der Opthalmologie versucht das Unternehmen komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten Krankheitsbilder zu finden. Nach dem Zusammenschluss der Carl Zeiss Opthalmic Systems AG und der Asclepion-Meditec ...

