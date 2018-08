Im Büro gibt es zwei Typen von Kollegen: Die einen, die gerne mal was Leckeres für alle mitbringen, und die anderen, die alles in sich reinstopfen. Bekommt man diese Büroschmarotzer zum Mitbringen erzogen?

Es gibt einen Zauberspruch, der es einem im Büro auf völlig unverfängliche Weise erlaubt, sich beim Kollegen zu seinen Schreibtischsnacks einzuladen. Er lautet: "Ach, hast du heute Geburtstag?"

Dabei zeigt man dann mit großen Augen auf den Kuchen, die Toffifees, die Kekse des anderen. Der andere wird etwas antworten wie: "Was? Geburtstag? Nein, nein, meine Frau hatte am Wochenende einen Backanfall. Willst du ein Stück?"

Und Bingo, die Leckerei ist gesichert! Die Geburtstagsfrage funktioniert mitunter selbst bei den kleinsten Portionen, die ganz offensichtlich zum Eigenkonsum auf der Tischplatte liegen. Die meisten Kollegen werden selbst ihr Hanuta mit Ihnen teilen, so gerührt sind sie von so viel selbstlosem Interesse Ihrerseits an ihrer Person.

So gesehen ist Nehmen im Büro oft seliger denn Geben. Weil es so viele Kollegen gibt, die sich besser fühlen, wenn dank ihrer großzügigen Spende sich wiederum die anderen besser fühlen.

Ich erinnere mich an eine Kollegin, Birgit, auf deren Schreibtisch eines Morgens eine gigantische Schale mit einem riesigen Berg der herrlichsten Kirschen stand. "Nimm dir, so viel zu willst. Unser Kirschbaum explodiert gerade. Wir können das alleine gar nicht fressen." Wenn man bedenkt, dass ein Kilo Kirschen gut und gerne acht Euro kostet, stand da mal eben ein Wert von bestimmt 50 Euro. Statt die Kirschen zu Marmelade zu verkochen und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag für sich selbst ein Einmachglas nach dem anderen zu öffnen... Die Gute!Und das als Abteilungsleiterin. Führungskräfte sind oft gar nicht auf selbstlosen Service getrimmt. Wenn Chefinnen und Chefs etwas Leckeres mitbringen, dann schwingt unterschwellig irgendwie immer Kalkül mit: Ich muss mal wieder zeigen, dass ich mich um meine Schäfchen kümmere. Und aus Mitarbeitersicht: Die Führungsetage hat wohl Imagepflege nötig. Oder wie war das bei Ihnen, als bei den heißen Tagen ohne Klimaanlage jüngst die E-Mail kam: "Eis für alle in der Kaffeeküche!"?

