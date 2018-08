Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOLI - In der Koalition ist ein Streit über die Abschaffung des Soli-Zuschlages entbrannt. Unmittelbar vor einem Treffen der Koalitionsspitzen im Kanzleramt am Dienstagabend forderten Unionspolitiker, die Abgabe schneller zu streichen als im Koalitionsvertrag vorgesehen. Die SPD lehnte den Vorstoß ab. Fraktions-Vize Achim Post sagte in Berlin, man müsse zunächst das erfüllen, "was wir gemeinsam in der großen Koalition bereits vereinbart haben". Sollten sich weitere finanzielle Spielräume auftun, müssten Investitionen und konkrete Verbesserungen für die Bürger angestrebt werden, vor allem bei der Rente. Bund, Länder und Gemeinden erwirtschaften derzeit Rekordüberschüsse. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte deshalb zusätzliche finanzielle Entlastungen gefordert. Der Soli sei schrittweise abzuschaffen, sagte sie der Bild-Zeitung. CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte, die Abgabe bis 2021 zu streichen. Unions-Mittelstandschef Carsten Linnemann mahnte, der Abbau müsse sofort begonnen werden. "Bis 2021 sollte er dann weg sein - und zwar komplett." (SZ S. 1/Handelsblatt S. 7/FAZ S 15)

KAUDER - Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion bremst in der Debatte um Steuersenkungen, will eine europäische Spitzenposition mit einem Deutschen besetzen, ist gegen einen kompletten Soli-Abbau, wirbt für eine aktive Industriepolitik und dafür, zwei global agierende deutsche Großbanken zu formen. "Die Deutsche Bank ist leider von alter Größe ein Stück entfernt", sagte Kauder in einem Interview. "Ich hoffe, dass sich die Lage verbessert. Ich glaube, dass unsere Weltmarktführer von zwei kräftigen Großbanken profitieren könnten. Ansonsten ist unsere Bankenlandschaft ja eher zerstückelt. Wir müssen uns überlegen, wie wir in Deutschland wieder leistungsfähige Großbanken bekommen." (Handelsblatt S. 6/Welt S. 5)

BANKENAUFSICHT - Bis Ende dieses Jahres müssen die Mitgliedstaaten der Eurozone die Nachfolge für Bankenkontrolleurin Daniele Nouy regeln. Es gibt mehrere Kandidaten. An die Spitze der Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) könnte erneut eine Frau rücken - dieses Mal nicht aus Frankreich, sondern aus Irland. Sharon Donnery, Vizepräsidentin der irischen Notenbank, gehe als Favoritin in das Rennen um die Nachfolge, hieß es in diplomatischen Kreisen. Die Bewerbungsfrist für den Posten endete am vergangenen Freitag. Die EZB behandelt die Bewerbungen bisher vertraulich - sofern die Kandidaten sie nicht selbst bereits öffentlich verkündeten. Nach Donnery hat das noch ein zweiter Kandidat getan: Robert Ophele, Chef der französischen Finanzmarktaufsicht AMF, warf seinen Hut in den Ring. Das hat seine Sprecherin auf Anfrage bestätigt. (Handelsblatt S. 30)

HANDELSSTREIT - Nach der Handelsvereinbarung zwischen den USA und Mexiko stehen die Zeichen mit Donald Trump auf Annäherung. In Deutschland wurde die Einigung vorwiegend positiv aufgenommen. "Trump hat viele Steine ins Getriebe des Freihandels geworfen", sagte der Kieler Handelsforscher Holger Görg. Vor diesem Hintergrund sei die Einigung "ein Schritt in die richtige Richtung". In der deutschen Automobilindustrie atmete man auf. Die Einigung sei positiv. "Barrierefreier Handel im bisherigen Nafta-Raum ist für deutsche Hersteller und Zulieferer entscheidend", sagte der Präsident des Branchenverbandes VDA, Bernhard Mattes. (FAZ S. 15)

EURO - "Die Krise des Euros ist vorbei", sagte Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna in einem Interview. "Wir sind auf jeden Fall in ruhigeren Gewässern, und für die Zukunft besser gewappnet." (FAZ S. 16)

EU - Europa steckt in einer tiefen Sinnkrise, sagt EU-Kommissar Günther Oettinger in einem Interview: Der Streit um die richtige Migrationspolitik habe die Fliehkräfte in der Union verstärkt, der anstehende EU-Wahlkampf könnte diese Gräben weiter vertiefen, warnt der frühere Ministerpräsident Baden-Württembergs. "Von einem Aufbruch für Europa ist in Berlin nicht viel zu spüren." (Welt S. 6)

FRANKFURT - Die Bundesregierung macht sich für einen international wettbewerbsfähigen Finanzstandort hierzulande stark. "Es ist für uns von zentraler Bedeutung, den Finanzplatz Deutschland weiterzuentwickeln", sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies der Börsen-Zeitung im Interview. Nach Jahren krisenbedingter atmosphärischer Störung zwischen der Regierung in Berlin und dem Finanzsektor entspannt sich die Lage. Dies gilt Kukies zufolge für die gesamte schwarz-rote Regierung. "Alle haben Interesse an einem starken Finanzplatz mit starken Banken", betont er. (Börsen-Zeitung S. 3)

FACHKRÄFTE - Eine ganze Reihe von Experten hält die Warnungen für übertrieben - und einen flächendeckenden, branchenübergreifenden Fachkräftemangel in Deutschland für ein Märchen. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kommt in einer Analyse zu dem Ergebnis, dass die Zahlen des DIHK überhöht und wenig aussagekräftig sind. Das Problem sei weniger, dass es nicht genug Arbeitskräfte gebe - sondern dass Unternehmen nicht bereit seien, angemessene Löhne zu zahlen, sagt Eric Seils, Verfasser des jüngsten WSI-Reports zur Situation des Arbeitsmarkts. (Welt S. 10)

MIETPREISBREMSE - In einem Gutachten forderten namhafte Ökonomen vergangene Woche die Abschaffung der Mietpreisbremse. Jetzt stellt sich heraus: Ihre Annahmen über die Wirkungsweise des Gesetzes sind falsch. Ein weiteres Beispiel dafür, wie kompliziert die Regel ist. (Welt S. 17)

