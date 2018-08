Moneycab: Herr Kuenzi, Sie haben 2005 mit Blesq ein Unternehmen im Bereich High Jewellery gegründet, das vor allem Diamanten und Diamantenschmuck anbietet. Wie kann ein kleines Unternehmen in diesem von Grossunternehmen dominierten Nischensegment überleben?

Alexander D. Kuenzi: Wir vergleichen uns generell nicht mit den Grossunternehmen, obwohl es sicherlich Überschneidungen der Zielgruppen gibt. Generell braucht es für ein langfristiges Bestehen der Unternehmung harte Arbeit, Flexibilität und Innovation. Dazu habe ich immer das Zitat von Linus Carl Pauling im Kopf: «Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind.»

Weltweit wurden im 2017 gut 150 Millionen Karat Rohdiamanten gefördert (1 Karat = 200 mg). Wie viel davon landen als Luxusschmuck in der Schweiz, wie viele Karat verarbeiten Sie jährlich mit Blesq?

Die Grössenordnung verändert sich von Jahr zu Jahr zu stark, da ja auch nicht alle Rohdiamanten sofort geschliffen und verarbeitet werden. Entsprechend können auch keine detaillierten, verlässlichen Zahlen genannt werden. Blesq bringt pro Jahr zwei Kollektionen auf den Markt und bearbeitet zudem diverse Individualaufträge - insbesondere im Zusammenhang mit grösseren Diamanten.

Diamanten sind wegen den teilweise katastrophalen Gewinnungsmethoden, dubioser Herkunft und der Finanzierung von Kriegen durch den Diamantenhandel nicht unbestritten. Der 2003 eingeführte Kimberley-Prozess sollte den Handel mit "Blut"- oder "Kriegsdiamanten" unterbinden. Wie weit ist das gelungen, wo besteht noch Verbesserungsbedarf?

Blesq ist bereits seit 2014 zertifiziertes Mitglied bei Responsible Jewellery Council (RJC, www.responsiblejewellery.com), ein Kontrollorgan, welches die gesamte Supply Chain überprüft. Wir arbeiten ausschliesslich mit RJC-Mitgliedern zusammen. Damit stellen wir sicher, dass die ethischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Standards eingehalten werden. Grosse Diamantförderer wie zum Beispiel DeBeers und Alrosa sind ebenfalls RJC Mitglieder.

In der Welt der Diamanten hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan in Sachen Transparenz und Sicherstellung der Standards. Die Zertifizierung ist sehr aufwändig und benötigt personelle und finanzielle Ressourcen. Daher sind noch nicht alle am Markt Beteiligten nach den Richtlinien von RJC zertifiziert. In Zukunft wird die Teilnahme an der Wertschöpfungskette jedoch ohne eine solche Zertifizierung kaum mehr möglich sein.

Der weltweit grösste Diamantenförderer, de Beers, und der grösste Händler, Signet Jewelers, unterstützen ein neues Projekt auf Blockchain-Basis (Tracr Plattform), um mittels digitalem ...

