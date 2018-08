Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Der Familienrat der Krupp-Nachfahren hat sich zutiefst besorgt um die Zukunft des Essener Dax-Konzerns geäußert und Konsequenzen in der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung gefordert, die der Krise bisher tatenlos zugesehen habe. "Onkel Alfried hätte auf keinen Fall einfach abgewartet und gehofft, dass sich die Probleme von alleine erledigen", sagte dessen Nichte Diana Friz der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mit ihren Cousins Eckbert und Friedrich von Bohlen und Halbach fordert sie die Stiftung auf, eine Führungsrolle im Krisenmanagement der Firma zu übernehmen. Mittelfristig solle die Stiftung durch Aktienkäufe auch wieder eine Sperrminorität von 25,1 Prozent erreichen. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

LUFTHANSA - Lufthansa-Chef Carsten Spohr gibt zu, dass sein Unternehmen einen großen Anteil am Flugchaos des Sommers hat. Bei Eurowings habe man "den einen oder anderen Fehler gemacht", gab der Lufthansa-Chef zu. Bis Oktober brauche man, um die Lage zu stabilisieren. Doch gleichzeitig verteidigt Spohr die Entscheidung, Eurowings so schnell wachsen zu lassen. "Strategisch hatte die Lufthansa keine andere Wahl, als die historische Chance zu nutzen", findet er. Sonst hätten Konkurrenten die Lücke genutzt. Zusätzlich zu den internen Ursachen sieht Spohr vor allem die Flugsicherung und die nicht ausreichende Infrastruktur an den Flughäfen als Grund für die Misere. "Wir kämpfen alle mit den gleichen Problemen - es fehlt Personal." Und "alle haben verstanden, so kann es nicht weitergehen." (SZ S. 17/FAZ S. 22)

UNIPER - Aus der feindlichen Übernahme ist das Bemühen um eine von Vernunft geprägte Arbeitsbeziehung geworden: Uniper-Finanzchef Christopher Delbrück will die Beziehungen zum neuen finnischen Großaktionär Fortum normalisieren. Beide Seiten bemühten sich, konstruktiv miteinander umzugehen. Dabei müssten alle Seiten über ihren Schatten springen, sagte Delbrück. (Börsen-Zeitung S. 7)

HYMER - Der US-Wohnmobilhersteller Thor Industries Inc. und die Private-Equity-Firma Centerbridge Partners LP haben Bloomberg zufolge Offerten für die Übernahme der Kontrolle über die Hymer GmbH abgegeben. Nach Informationen aus Finanzkreisen wird das Unternehmen mit etwa 2 Milliarden Euro bewertet. Insgesamt gibt es den Informationen zufolge vier Interessenten für den deutschen Wohnmobil- und Wohnwagenhersteller. Die Hymer-Besitzer, die Erben des verstorbenen Firmengründers Erwin Hymer, könnten in den nächsten Wochen eine Einigung über die Transaktion erzielen, hieß es weiter. Bislang wurde noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte Hymer Anfang nächsten Jahres an die Börse in Frankfurt gebracht werden, verlautete weiter aus den Kreisen. (Börsen-Zeitung S. 7)

OBERBANK - Die Linzer Oberbank will ihre Präsenz in Deutschland ausbauen und tritt dabei in Konkurrenz zu hiesigen Instituten. Für ihn gibt es keine Alternative zur regionalen Niederlassung vor Ort, erklärt Vorstandschef Franz Gasselsberger im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Mit 28 Niederlassungen ist die Oberbank derzeit in der Bundesrepublik vertreten. Europaweit sind es rund 170. Nun sollen weitere dazukommen, sagt Gasselsberger: sieben in diesem Jahr, davon drei in Baden Württemberg, drei in Sachsen. Eine hat bereits im hessischen Hanau eröffnet. Und auch 2019 sollen sechs bis acht neue Filialen in Deutschland eröffnen. (Börsen-Zeitung S. 4)

TOYOTA - Toyota setzt bei der Entwicklung des autonomen Fahrens auf den Ausbau der Partnerschaft mit dem Mitfahrdienst Uber. Der japanische Autobauer investiert 500 Millionen Dollar in das US-Unternehmen, wie der Konzern in der Nacht auf Dienstag bestätigte. "Der Deal ist der erste dieser Art für Uber und zeigt unser Versprechen, Weltklassetechnologie in das Uber-Netzwerk zu bringen", sagte Uber-Chef Dara Khosrowshahi. Wie es aus dem Unternehmen heißt, verfolge das Start-up mit den Japanern einen neuen Ansatz. Die autonomen Fahrzeuge sollen demnach einem dritten Vertragspartner gehören und betrieben werden. Dieser soll noch benannt werden. (Handelsblatt S. 16/FAZ S. 22)

WESTERN UNION - Nie schickten Migranten so viel Geld um den Globus wie heute. Ausgerechnet jetzt muss Marktführer Western Union um sein Geschäftsmodell bangen, weil Fintechs den Markt für Heimatüberweisungen revolutionieren. (Handelsblatt S. 28)

