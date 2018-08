Bis Mitte 2014 hinein beschrieb das Wertpapier des Apple-Zulieferers Qualcomm einen stetigen Aufwärtstrend, der bis auf ein Verlaufshoch von 81,97 US-Dollar aufwärts reichte. Allerdings geriet die Aktie anschließend in schweres Fahrwasser und musste über die nächsten 18 Monate hinweg Kursverlust auf gerade einmal 42,24 US-Dollar einstecken. Erst in diesem Bereich konnte das Wertpapier in die beschriebene Seitwärtsphase zwischen den Verlaufstiefs aus 2016 und grob 70 US-Dollar umschwenken.

Auflösung der Seitwärtsbewegung bald möglich

Bemerkenswert hierbei ist, dass das Niveau von 50 US-Dollar immer wieder als Kaufgelegenheit genutzt wurde und anschließend dynamische Kursgewinne folgten. Allerdings wurde das obere Widerstandsband bei 70 US-Dollar zuletzt nicht mehr direkt attackiert. Doch im heutigen Handel schoss die Aktie sogar leicht darüber und könnte mithilfe weiterer Käufer ein mittelfristiges Kaufsignal aktivieren, wovon auch noch nicht ...

