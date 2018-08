Die Filteranlagen arbeiten nach dem Prinzip der dynamischen Querstrom-Filtration und werden in der Herstellung, zur Prozesswasseraufbereitung und im prozess-integrierten Umweltschutz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Suspensionen lassen sich auf einer Anlage und in einem Arbeitsgang auf hohe Werte konzentrieren, was die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses erhöht. Alle Membrane und Filterscheiben sind sichtbar und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...