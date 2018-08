The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB56J1 BAY.LDSBK.IS. 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB56M5 BAY.LDSBK.IS. 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB56N3 BAY.LDSBK. TILG-ANL 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0RK96 DEKA USD FESTZINS 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0RLA3 DEKA AUD FESTZINS 18/21 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB4RN4 LB.HESS.THR.CARRARA08P/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RP9 LB.HESS.THR.CARRARA08Q/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4RQ7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08D/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB26D2 NORDLB 2 PH.BD. 34/18 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1873225376 ASIAN DEV. BK 18/25 MTN BD03 BON GBP N

CA L3UQ XFRA CA68621E1051 ORGANIMAX NUTRIENT EQ00 EQU EUR N

CA XFRA DE000VTG01V2 VTG AG O.N. EINGER. EQ01 EQU EUR Y

CA NYZ XFRA FR0010397232 NOVACYT EO-,0667 EQ01 EQU EUR Y

CA 2JV XFRA FR0010554113 EMOVA GROUP S.A. EO -,15 EQ01 EQU EUR Y

CA D5T1 XFRA US39032T1060 GT EASTRN ENERGY GDR 1/2 EQ01 EQU EUR N