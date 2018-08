The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA135087B378 CDA 2018 01.09 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A161KH4 ROCKET INTERNET WD15/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A185GT6 OPUS-CHART.ISS.10 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1C91L0 AAREAL BANK MTN.HPF.10/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1L67 LB.HESS.-THR. OPF 927 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1N08 LB.HESS.-THR. PF.A206 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH28H3 HSH NORDBANK IS 09/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3A03 HSH NORDBANK IS 09/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011560069 ORANGE 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AGF7 UC-HVB MTI S.1711 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1E57 UC-HVB STUFENZINS 18 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000NLB6AF3 NORDLB IS.S.1074 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB43U2 LBHT IS.A.43U BD01 BON EUR N

CA XFRA SG5856905947 SINGAPORE REP. 03-18 BD01 BON SGD N

CA 5F53 XFRA XS0963874234 FMS WERTMGMT MTN 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0972499205 RABOBK NEDERLD 13/18 MTN BD01 BON TRY N

CA XFRA DE000LB0K6F3 LBBW SAFE ANL.CAP 18 BSKT BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0935881853 EIB EUR.INV.BK 13/18 MTN BD02 BON TRY N

CA GE2 XFRA TH0834010017 GLOW ENERGY PUB.-FGN-BA10 EQ00 EQU EUR N