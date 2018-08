FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EIH XFRA KYG211751071 CHINA ANNIMA.CHAR.C.HD-10 0.003 EUR

DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.088 EUR

1S6 XFRA AU000000SDF8 STEADFAST GROUP LTD 0.030 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.180 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.155 EUR

RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.173 EUR

EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.082 EUR

XFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023