In Kopenhagen baut sich eine Comeback-Spekulation auf. Pandora brillierte in den vergangenen Jahren als Schmuck-Designer mit einer beeindruckenden Expansion mit modernen Formen zu anspruchsvollen Preisen. Von 2011 bis 2017 wurde der Umsatz von 6,6 auf 22,7 Mrd. DKK ausgeweitet. Doch plötzlich riss der Faden und Pandora musste seine anspruchsvollen Ziele zurückstecken. Das kostete die Aktie fast eine Halbierung. Pandora selbst geht aber unverändert von einem moderaten Wachstum ausund darin liegt das Comeback. Ein KGV um 13 ist die Ausgangslage. Die Finanzen stimmen ohnehin mit rund 38 % EK-Quote. Pandora ist der klassische Fall einer zu hohen Erwartungsprämie, die bei Reduzierung der Ergebnisse deutlich zurückgenommen werden musste. Investieren Sie entweder in Kopenhagen direkt oder aber in Frankfurt auf dergerundeten Basis von 50 Euro je Aktie. Erstes Ziel sind immerhin 65/70 Euro für zwölf Monate, also rund 40 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 35 vom 29.8.2018.



