Die britische Investmentbank HSBC hat Ströer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 72 Euro angehoben. Die Kurskorrektur in den Papieren des Medien- und Werbekonzerns sei seit Jahresbeginn zu deutlich ausgefallen, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin habe die Entwicklung des ersten Halbjahrs den erwarteten Trends entsprochen. Ein möglicher Eintritt von Google in den deutschen Außenwerbemarkt mache ihm keine Sorgen. Zudem setze das Unternehmen das vorhandene Geld aktionärsfreundlich ein. Eine höhere Dividendenrendite oder Aktienrückkäufe seien durchaus denkbar./ag/mis

Datum der Analyse: 29.08.2018

ISIN DE0007493991

AXC0033 2018-08-29/07:30