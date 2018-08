FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATEN GEWINNEN ERWARTET - Nach der Verschnaufpause am Vortag zeichnen sich für den Dax am Mittwoch moderate Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 556 Punkte und damit 0,23 Prozent über dem Vortagesschluss. Nach der positiven Marktreaktion auf Fortschritte im Handelsstreit der USA mit Mexiko und Kanada zum Wochenstart hatte am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingesetzt. So gibt es zwar positive Signale, aber noch keine endgültige Einigung. Zudem bleibt auch der Zollkonflikt mit China vorerst ungelöst.

USA: - NACH REKORD BRÖCKELN GEWINNE - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Rekordjagd in moderatem Tempo fortgesetzt. Allerdings bröckelten die dünnen Gewinne gegen Handelsschluss nahezu vollständig wieder ab. Letztlich ging der Dow Jones Industrial mit einem minimalen Plus von 0,06 Prozent auf 26 064,02 Punkten aus dem Tag.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch nach den jüngsten Kursgewinnen keine einheitliche Tendenz gefunden. Während die Aktienmärkte in Japan leicht zulegten, stand in China der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandsbörsen hingegen leicht unter Druck und der Hang Seng in Hongkong gab etwas nach.

DAX 12.527,42 -0,09%

XDAX 12.535,41 -0,16%

EuroSTOXX 50 3.447,57 -0,24%

Stoxx50 3.073,66 -0,25%

DJIA 26.064,02 0,06%

S&P 500 2.897,52 0,03%

NASDAQ 100 7.570,25 0,15%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 162,53 -0,09%

Bund-Future Settlement 162,52 0,01%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1689 -0,05%

USD/Yen 111,20 0,01%

Euro/Yen 129,98 -0,04%°

ROHÖL:

Brent 75,94 -0,01 USD

WTI 68,55 +0,02 USD°

