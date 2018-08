TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nachdem weder die europäischen noch die US-Börsen durch große Bewegungen aufgefallen sind, setzt sich am Mittwoch im späten Geschäft der asiatischen Handelsplätze kein klarer Trend durch. Zwar markierten S&P-500 wie auch Nasdaq-Composite wieder neue Rekordstände in den USA, die Aufschläge blieben aber bescheiden. Nach zwei Tagen mit Gewinnen in Asien fehle es an neuen Impulsen, heißt es. Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit stützt nicht mehr. Dies gilt umso mehr, weil sich immer mehr Skeptiker zu Wort melden. Sie verwiesen auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kanada könne von der nordamerikanischen Handelsgemeinschaft Nafta ausgeschlossen werden, sollte es keine separate Einigung im Handelsstreit geben.

Der Nikkei-225 in Tokio zählt mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent auf 22.905 Punkten schon zu den festesten Börsen der Region. Seit über einer Woche marschieren japanische Aktien nach oben. Gesucht sind einmal mehr Reederei- und Transportwerte, deren Sektor im Topix um 1,4 Prozent zulegt. Mitsui OSK Lines gewinnen 4,3 Prozent und Nippon Yusen 2,2 Prozent. Händler sehen in den Sektortiteln Gewinner der Hoffnung auf sich abkühlende Handelsauseinandersetzungen. Allgemein erhält die japanische Börse Rückenwind vom Devisenmarkt, wo der US-Dollar von den Tagestiefs des Vortages bei rund 111 Yen auf aktuell 111,25 zulegt.

China-Börsen hinken erneut hinterher

Der chinesische Aktienmarkt hinkt der regionalen Entwicklung erneut hinterher. Der Schanghai-Composite verliert 0,4 Prozent, der Shenzhen-Composite 0,6 Prozent. Trotz der Ankündigung "weiterer aggressiver Maßnahmen" zur Anschiebung der Binnennachfrage durch das Finanzministerium bewegen sich die betroffenen Sektorwerte im Bereich Infrastruktur in China kaum. Hongkong meldet immerhin Aufschläge von 0,2 Prozent. In der Sonderverwaltungs- und -wirtschaftszone stehen Finanzwerte unter Druck. Bank of China und BOC Hongkong überzeugten Anleger mit ihren Quartalszahlen nicht. Die beiden Aktien büßen 0,8 bzw. 1,8 Prozent ein.

In Seoul gewinnt der Kospi 0,2 Prozent. Ein bärischer Blick auf den südkoreanischen Aktienmarkt sei verfrüht, urteilen die Analysten von Samsung Securities. Das Wertpapierhandelshaus empfiehlt den Kauf unterbewerteter Titel aus dem Kospi. Der Bewertungskennziffern des Leitindexes seien jüngst gesunken und lägen unter dem Zehnjahresdurchschnitt. Die Experten raten zum Kauf von Aktien aus den Bereichen Rohstoffe, langlebiger Konsum, und Datenverarbeitung. Industriewerte und solche aus dem Segment kurzlebiger Konsum sollten vermieden werden.

In Neuseeland wird nach der Zwangspause des Vortages wieder gehandelt. Am Dienstag musste das Geschäft in Wellington nach einer Stunde wegen Datenfehlern abgebrochen werden. Der NZX-50 steigt um 0,3 Prozent. Genesis Energy zeigen sich wenig verändert, nachdem der bereinigte Gewinnanstieg etwas über der Februarprognose geblieben ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.332,00 +0,43% +4,40% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.894,90 +0,36% +0,57% 08:00 Kospi (Seoul) 2.308,41 +0,23% -6,45% 08:00 Schanghai-Comp. 2.768,23 -0,35% -16,32% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.415,63 +0,23% -7,49% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.251,38 +0,12% -5,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.817,25 -0,53% +0,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di.,10:03h % YTD EUR/USD 1,1694 +0,0% 1,1694 1,1684 -2,7% EUR/JPY 130,09 +0,1% 130,00 129,88 -3,8% EUR/GBP 0,9085 -0,0% 0,9086 0,9066 +2,2% GBP/USD 1,2871 +0,0% 1,2870 1,2887 -4,8% USD/JPY 111,24 +0,1% 111,18 111,13 -1,2% USD/KRW 1107,65 -0,0% 1107,81 1107,75 +3,8% USD/CNY 6,8128 +0,1% 6,8030 6,8104 +4,7% USD/CNH 6,8069 +0,1% 6,8006 6,8033 +4,5% USD/HKD 7,8493 -0,0% 7,8497 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7345 +0,1% 0,7335 0,7340 -6,1% NZD/USD 0,6710 +0,0% 0,6708 0,6691 -5,5% Bitcoin BTC/USD 7.056,43 -0,4% 7.087,80 6.933,90 -48,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,54 68,53 +0,0% 0,01 +16,7% Brent/ICE 75,94 75,95 -0,0% -0,01 +18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.204,53 1.201,20 +0,3% +3,33 -7,6% Silber (Spot) 14,77 14,71 +0,4% +0,06 -12,8% Platin (Spot) 795,00 791,00 +0,5% +4,00 -14,5% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,2% -0,01 -18,2% ===

