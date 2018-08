Der Nachrichten- und Datenanbieter Thomson Reuters will eigene Aktien zurückkaufen - im Volumen von 9 Mrd. $. Das Geld stammt nach Unternehmensangaben aus dem Teil-Ausstieg bei der Finanzmarkt-Sparte. Der 17 Mrd. $ schwere Verkauf von 55 % am Geschäftsbereich Financial & Risk an den Finanzinvestor Blackstone solle zum 1. Oktober abgeschlossen werden.



