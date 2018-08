Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das spanische Textilunternehmen dürfte sich zwar weiterhin operativ stark entwickeln, doch Wechselkurseffekte dürften spürbarer werden als bisher, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im späteren Jahresverlauf allerdings könnte Inditex von Kostenvorteilen durch die Schwäche der türkischen Lira profitieren. Das Unternehmen bezieht 15 Prozent seiner Produkte aus der Türkei und bezahlt die Zulieferer überwiegend in Euro./ck/he Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-08-28/22:44

ISIN: ES0148396007