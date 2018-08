Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen. Er habe nur seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der britischen Bankengruppe bis 2020 moderat angehoben, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bank sei aufgrund seiner starken Barmittelflüsse die am besten aufgestellte im Vereinigten Königreich. Die Aktie bleibe unter den britischen Banken daher sein "Top Pick"./ck/he Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2018-08-28/22:45

ISIN: GB0008706128