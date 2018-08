Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG



Wien (pta006/29.08.2018/07:30) - PORR AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Bericht: Halbjahresfinanzbericht 2018 Internet-Veröffentlichung: https://www.porr-group.com/HJFB-2018 Veröffentlichungsdatum: 29.08.2018



Aussender: PORR AG Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen Tel.: +43 50626-1199 E-Mail: rolf.petersen@porr.at Website: www.porr-group.com



ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A19Y28 (Anleihe), AT0000A19Y36 (Anleihe), DE000A1HSNV2 (Anleihe), XS1555774014 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Basic Board in Frankfurt



