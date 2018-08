Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko auf eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta haben auch die USA und Kanada diesbezüglich Gespräche aufgenommen. Die Bemühungen Mexikos hätten für Kanada "den Weg freigemacht für bedeutende, substanzielle und produktive Gespräche mit den USA", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland am Dienstag nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington. "Detaillierte" Gespräche mit dem Ziel, eine weitere Drei-Länder-Vereinbarung zu erreichen, würden am Mittwoch beginnen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor vor Journalisten gesagt, er werde nur ein Abkommen unterzeichnen, das gut für Kanada sei. "Wir werden uns in positiver Weise engagieren und freuen uns, letztlich ein Abkommen zu unterzeichnen, so lange dieses gut für Kanada und gut für die kanadische Mittelschicht ist", sagte Trudeau. Das Freihandelsabkommen Nafta ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in Kraft. Das Abkommen besiegelt den nahezu unbeschränkten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in den USA, Kanada und Mexiko. US-Präsident Donald Trump sah die USA durch das Abkommen erheblich benachteiligt und wollte es neu verhandeln - die Gespräche dazu liefen seit über einem Jahr. Kanada hatte zunächst die USA und Mexiko verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RTL GROUP (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Analystenschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.609 +2% 3 1.573 EBITDA 379 +5% 2 362 EBIT 334 +8% 2 309 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 183 Ergebnis je Aktie 1,26 +6% 2 1,19

Weitere Termine:

06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 3Q, Ehningen

10:30 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 1H, Hamburg

17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Ergebnis 1H, Paris

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco

DIVIDENDENABSCHLAG

Adler Real Estate 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,6 Punkte - FR 08:45 Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj - US 14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,1% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +4,1% gg Vq zuvor: 1. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,0% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: 1. Quartal: +2,0% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2028 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 3,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.901,50 0,08 Nikkei-225 22.842,35 0,13 Schanghai-Composite 2.771,10 -0,25 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.527,42 -0,09 DAX-Future 12.531,00 -0,16 XDAX 12.535,41 -0,16 MDAX 27.207,79 0,39 TecDAX 3.025,97 -0,09 EuroStoxx50 3.447,57 -0,24 Stoxx50 3.073,66 -0,25 Dow-Jones 26.064,02 0,06 S&P-500-Index 2.897,52 0,03 Nasdaq-Comp. 8.030,04 0,15 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,53 -14

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,38 -0,05 USA 2 Jahre 2,66 2,67 0,77 USA 10 Jahre 2,87 2,88 0,46 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit etwas steigenden Aktienkursen rechnen Marktteilnehmer für den Sitzungsbeginn am Mittwoch. "Von den Vorlagen kommt kein Störfeuer, der DAX könnte die 12.600er Marke wieder testen", sagt ein Marktteilnehmer. Sie gilt als nächster wichtiger technischer Widerstand. Weiter gebremst wird die Stimmung allerdings von Italien und auch zunehmend von den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen. Das Pfund Sterling notiert gegen den Euro auf dem tiefsten Stand seit fast einem Jahr. Die Deadline für die Verhandlungen soll nun angeblich auf Mitte Oktober verschoben werden. "In Italien ist ein Rendite-Rückgang dringend notwendig", sagt ein Marktteilnehmer. Die Spread-Ausweitung kostet Unicredit bereits den Aufstieg in den Euro-Stoxx-50. "Ohne Spread-Einengung dürfte sich die Underperformance der Banken fortsetzen", so der Marktteilnehmer.

Rückblick: Europas Börsen ist am Dienstag die Puste ausgegangen, trotz erneut positiver US-Vorgaben. Mit Blick auf den Durchbruch in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Mexiko warnt QC Partners vor zu viel Euphorie: Aus der Handels-Einigung mit Mexiko sollten Anleger lieber keine positiven Schlüsse für die Verhandlungen mit China ziehen. "Zwischen den USA und China ist und bleibt die Situation festgefahren", so Marktstratege Thomas Altmann. Der Autosektor gewann 0,8 Prozent. Der Vertrag zwischen den USA und Mexiko ist vor allem für Autohersteller und -zulieferer positiv. Deutsche Autohersteller produzieren in Mexiko, zum Teil für den späteren Export in die USA. VW und BMW gewannen je 1,4 Prozent. Branchengewinner waren Rohstoffwerte mit einem Plus von 1,6 Prozent. Sie profitierten vom schwächeren Dollar.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Eon fielen gegen den Trend kräftig um 1,6 Prozent. Jefferies hatte die Aktie auf "Halten" abgestuft. Zunehmend auf den Kurs drücken dürfte auch der sich abzeichnende Abstieg des deutschen Energie-Versorgers aus dem Euro-Stoxx-50 im September. RWE (+0,2 Prozent) wurde von Jefferies dagegen auf die Kaufliste genommen. Gemieden wurden Bankentitel: Deutsche Bank verloren 1,5 Prozent und Commerzbank 1,2 Prozent. Tagesverlierer im DAX waren Covestro mit einem Minus von 3 Prozent. Varta legten nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 6,8 Prozent zu. Nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank ging es für Kion um 3,7 Prozent nach oben. Axel Springer stiegen um 3,6 Prozent - hier machte sich eine Hochstufung durch Barclays positiv bemerkbar. Im DAX stiegen Fresenius Medical Care nach einer Kaufempfehlung von HSBC 1,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Umsatz in der Wirecard-Aktie berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Titel legten um 0,6 Prozent zu. Die Cancom-Aktie reagierte nicht auf eine Personalie. Der Gründer und langjährige Vorstandsvorsitzende, Klaus Weinmann, beendet sein Vorstandsmandat und strebt einen Sitz im Aufsichtsrat an.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Gleich zu Handelsbeginn eroberten S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Rekordstände, die Aufschläge blieben aber bescheiden. Auf dem aktuellen Rekordniveau sei nicht mit einem Durchmarsch zu rechnen, kommentierten Teilnehmer. Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit hat den Börsen am Dienstag nochmals etwas Auftrieb gegeben. Es gab aber auch Skeptiker. Sie verwiesen auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kanada könne, falls nötig, von der nordamerikanischen Handelsgemeinschaft ausgeschlossen werden. Der Index des Verbrauchervertrauens im August ermutigte die Anleger, da er deutlich über den Erwartungen lag. Einige große Internetwerte standen unter Druck. US-Präsident Donald Trump hatte eine unverhohlene Warnung an die Internetmedien gerichtet. Twitter, Facebook und Alphabet verloren zwischen 0,7 und 1,1 Prozent. Tiffany & Co hat Zahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Die Aktie stieg um 1 Prozent. Auch Best Buy hat den Ausblick angehoben, doch hatte der Markt hier wohl etwas mehr erwartet. Die Aktie fiel daher um 5 Prozent. Staatsanleihen waren erneut nicht gefragt. Hier kam Druck von neu auf den Markt gebrachten Staatspapieren. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1690 -0,0% 1,1694 1,1717 EUR/JPY 129,96 -0,0% 130,00 130,22 EUR/CHF 1,1415 -0,0% 1,1416 1,1435 EUR/GBR 0,9087 +0,0% 0,9086 0,9096 USD/JPY 111,17 -0,0% 111,18 111,14 GBP/USD 1,2864 -0,0% 1,2870 1,2882 Bitcoin BTC/USD 7.053,40 -0,5% 7.087,80 7.060,41

Nach der Einigung mit Mexiko gab der Dollar noch leicht nach, konnte sich aber etwas fangen. Der Euro stieg erstmals seit etwa vier Wochen wieder über 1,17 Dollar, fiel aber wieder darunter und notiert aktuell bei 1,1695 Dollar. Viel mehr Luft nach oben hat die Gemeinschaftswährung nach Meinung der Analysten von MUFG nicht. Die politischen Ereignisse in Italien begrenzten vorerst das Potenzial des Euro, sagen sie. Beobachter befürchten eine höhere Verschuldung Italiens.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,55 68,53 +0,0% 0,02 +16,7% Brent/ICE 75,88 75,95 -0,1% -0,07 +18,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 29, 2018 01:33 ET (05:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.