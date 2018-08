Gestern ein wenig aussagekräftiger Handelstag, die Indizes kaum verändert nach den Gewinnen vom Freitag und Montag. Die entscheidende Frage scheint zu sein: gibt es so etwas wie den Fed Put, oder in diesem Fall den Powell Put? Also die Zusicherung des Notenbankchefs, weder der US-Wirtschaft noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...