Elektro- oder Hybridfahrzeuge, die über das Hausnetz aufgeladen werden, benötigen eine Ladestation, wie man sie beispielswiese von ortsfesten Elektro-Ladestationen von Parkplätzen kennt. Viele Fahrzeughersteller liefern zusätzlich spezielle Ladekabel zum Einstecken des Fahrzeugs in die Haussteckdose. In diese Ladekabel ist häufig eine kleine In-Kabel-Kontrollbox (englisch: ICCB In-Cable Control Box) integriert.

Die ICCB übernimmt die Sicherheits- und Kontrollfunktionen, welche sonst in der ortsfesten Ladestation integriert sind. Die Norm IEC 61851-1 definiert verschiedene Lademodi für Elektrofahrzeuge. Die Kommunikation zwischen Ladegerät und Fahrzeug (definiert in der Norm SAE J1772) erfolgt durch einen speziellen Pilotkontakt, über den durch Widerstandskodierungen und Pulsweitenmodulation mitgeteilt wird, ob das Fahrzeug angeschlossen ist und wie viel Ladestrom bereitgestellt werden kann.

Ebenfalls beinhaltet die ICCB einen allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter TYP B, um vor Stromunfällen im Fehlerfall - sowohl von AC- als auch von DC-Seite - zu schützen. Weitere Komfortfunktionen, wie die mögliche Kommunikation zu Smart-Home-Anwendungen und Funkschnittstellen zur Abrechnung der geladenen Energie an öffentlichen Steckdosen, sind denkbar. Über Displays, die in die ICCB integriert sind, kann der Nutzer mit dem System interagieren und den Ladezustand ablesen. Eine solche In-Kabel-Kontrollbox stellt mehrere kombinierte Anforderungen an den Funktionstest in der Produktion.

Die richtige Teststrategie

Funktionell gesehen lässt sich eine ICCB in zwei Teile trennen: Erstens die Baugruppe für die Bedien- und Kommunikationselektronik und zweitens diejenige für den Leistungsteil, der die Relais des FI-Schutzes beinhaltet. Um keine fehlerhaften Baugruppen miteinander zu kombinieren, ist es sinnvoll, mit einem getrennten Funktionstest für beide Baugruppen zu starten. Dadurch ist es möglich, fehlerhafte Baugruppen an Reparaturstationen nachzuarbeiten oder auszusortieren, wodurch sich die Ausbeute beziehungsweise der First-Pass-Yield des Endproduktes in der Produktion sehr erhöht.

Nachdem die elektrischen Komponenten in das Gehäuse eingebaut sind, wird die Baugruppe einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...