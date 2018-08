Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1691 US-Dollar und damit so viel wie am späten Dienstagabend. Zum Schweizer Franken hält sich der Euro über der Schwelle von 1,14 Franken. Die Gemeinschaftswährung hatte bis am Dienstagabend laufend an Terrain verloren, doch nun scheint sich das Währungspaar in etwa beim aktuellen ...

