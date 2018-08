Die Erholung der Ströer -Aktien könnte am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC Schwung gewinnen. Die Papiere des Medien- und Werbekonzerns stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,89 Prozent auf 51,60 Euro.

HSBC-Analyst Olivier Moral hält die Kursverluste der vergangenen Monate für überzogen und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch. Zudem hob er das Kursziel von 65 auf 72 Euro an. Damit traut er den Papieren mittelfristig eine Bestmarke zu. Der aktuelle Rekordkurs von 66,40 Euro wurde im Februar erreicht. Seither ging es für die Anteilsscheine des MDax -Unternehmens um rund ein Viertel nach unten.

Neben Sorgen über das Geschäft in der Türkei hatte zuletzt vor allem ein Medienbericht über einen möglichen Eintritt des Internetriesen Google in den Außenwerbemarkt die Anleger verunsichert. Solch ein Schritt würde ihm aber keine Sorgen machen, erklärte Analyst Moral. Das Außenwerbe-Geschäft beruhe auf tausenden von Verträgen, die kaum kurzfristig gewonnen werden könnten. Zudem habe Ströer ein landesweites Videonetz in Bahnhöfen noch längere Zeit sicher./mis/jha/

