Luzern - Die Milchverarbeiterin Emmi hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 beim Umsatz und beim Gewinn zugelegt. Letzterer wurde von zwei Devestitionen positiv beeinflusst, nahm aber auch ohne diese Effekte zu. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden in etwa bestätigt, wobei diejenige für das Wachstum in Europa leicht angehoben wurde.

Der Umsatz legte um 4,7 Prozent auf knapp 1,68 Milliarden Franken zu, organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, lag das Plus bei 2,4 Prozent, wie Emmi am Mittwoch mitteilte. "Die positive Umsatzentwicklung ist breit abgestützt und es freut uns, dass wir in den drei grossen Divisionen organisch wachsen konnten", lässt sich in der Mitteilung CEO Urs Riedener zitieren.

Reingewinn verdoppelt

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT legte um 5,1 Prozent auf 95,0 Millionen zu, womit die entsprechende Marge bei 5,7 Prozent stabil bleibt. Der Reingewinn hat sich auf 129,0 Millionen knapp verdoppelt. Dieser markante Anstieg ist insbesondere auf den Verkauf der Minderheitsbeteiligung an der amerikanischen The Icelandic Milk and Skyr Corporation ("siggi's") zurückzuführen. Ohne diesen Effekt hätte der Reingewinn um gut 9 Prozent auf einen ...

