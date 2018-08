Der Druck auf den Feinunzenpreis hält an. Doch statt mit der Meute auf weiter fallende Kurse zu setzen, halten einige dagegen.

Gold ist in aller Munde - nicht, weil das Edelmetall ein Comeback in den Dentallaboren feiert, sondern weil sein Preis fällt, trotz zahlreicher Krisen. Zumindest gilt das für den in den großen Währungen Dollar und Euro berechneten Preis. Gegenüber Krisenwährungen wie der türkischen Lira dagegen hat der Goldpreis dieses Jahr massiv zugelegt.

Hier geht's zum aktuellen Finanzbrief

Warum Gold nachgibt, erklärt sich daraus, dass zahlreiche Profis derzeit auf noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...