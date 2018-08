Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko auf eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta haben auch die USA und Kanada diesbezüglich Gespräche aufgenommen. Die Bemühungen Mexikos hätten für Kanada "den Weg freigemacht für bedeutende, substanzielle und produktive Gespräche mit den USA", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. "Detaillierte" Gespräche mit dem Ziel, eine weitere Drei-Länder-Vereinbarung zu erreichen, würden am Mittwoch beginnen. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor vor Journalisten gesagt, er werde nur ein Abkommen unterzeichnen, das gut für Kanada sei. "Wir werden uns in positiver Weise engagieren und freuen uns, letztlich ein Abkommen zu unterzeichnen, so lange dieses gut für Kanada und gut für die kanadische Mittelschicht ist", sagte Trudeau.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,1% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +4,1% gg Vq zuvor: 1. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,0% gg Vq vorläufig: 1. Veröff.: +3,0% gg Vq zuvor: 1. Quartal: +2,0% gg Vq

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.901,50 +0,08% Nikkei-225 22.849,96 +0,16% Hang-Seng-Index 28.392,27 +0,14% Kospi 2.308,06 +0,21% Schanghai-Composite 2.771,02 -0,25% S&P/ASX 200 6.342,20 +0,59%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach zwei Tagen mit Gewinnen in Asien fehle es an neuen Impulsen, heißt es. Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit stützt nicht mehr. Dies gilt umso mehr, weil sich immer mehr Skeptiker zu Wort melden. Sie verwiesen auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kanada könne von der Handelsgemeinschaft Nafta ausgeschlossen werden, sollte es keine separate Einigung im Handelsstreit geben. Der Nikkei-225 in Tokio zählt zu den festesten Börsen der Region. Seit über einer Woche marschieren japanische Aktien nach oben. Gesucht sind einmal mehr Reederei- und Transportwerte, deren Sektor um 1,4 Prozent zulegt. Mitsui OSK Lines gewinnen 4,3 Prozent und Nippon Yusen 2,2 Prozent. Händler sehen in den Sektortiteln Gewinner der Hoffnung auf sich abkühlende Handelsauseinandersetzungen. Allgemein erhält die japanische Börse Rückenwind vom Devisenmarkt, wo der US-Dollar zulegt. Der chinesische Aktienmarkt hinkt erneut hinterher. Trotz der Ankündigung "weiterer aggressiver Maßnahmen" zur Ankurbelung der Binnennachfrage durch das Finanzministerium bewegen sich die betroffenen Sektorwerte im Bereich Infrastruktur in China kaum. In Hongkong stehen Finanzwerte unter Druck. Bank of China und BOC Hongkong überzeugten Anleger mit ihren Quartalszahlen nicht. Die beiden Aktien büßen 0,8 bzw. 1,8 Prozent ein. In Neuseeland wird nach der Zwangspause des Vortages wieder gehandelt. Am Dienstag musste das Geschäft in Wellington nach einer Stunde wegen Datenfehlern abgebrochen werden. Genesis Energy zeigen sich wenig verändert, nachdem der bereinigte Gewinnanstieg etwas über der Februarprognose geblieben ist.

US-NACHBÖRSE

Hewlett Packard Enterprises kletterten nach Geschäftszahlen über Markterwartung und einem verbesserten Ausblick um 1,7 Prozent. Internetwerte zeigten sich ziemlich unbeeindruckt von Warnungen durch US-Präsident Donald Trump: Facebook gewannen 0,1 Prozent, Alphabet verloren 0,1 Prozent und Twitter büßten 0,4 Prozent ein. Trump hatte namentlich Google vorgeworfen, Suchergebnisse zu seinem Namen zu manipulieren, um ihn mit möglichst vielen negativen Nachrichten in ein schlechtes Licht zu rücken. Beim Geschäftsausweis des Schuhhändlers Shoe Carnival sprachen Händler von starken Zweitquartalszahlen. Die Titel schnellten um 12,9 Prozent in die Höhe. Nicht gut kamen dagegen die Zweitquartalszahlen des Cloud-Verwalters Box an, die Aktie stürzte um 7,1 Prozent ab. Nach Vorlage von Viertquartalszahlen stiegen Aviat Networks um 4,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.064,02 0,06 14,38 5,44 S&P-500 2.897,53 0,03 0,79 8,38 Nasdaq-Comp. 8.030,04 0,15 12,14 16,32 Nasdaq-100 7.570,25 0,15 11,11 18,35 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 616 Mio 706 Mio Gewinner 1.388 1.822 Verlierer 1.542 1.128 Unverändert 142 129

Gut behauptet - Gleich zu Handelsbeginn eroberten der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite neue Rekordstände, die Aufschläge blieben aber bescheiden. Auf dem aktuellen Rekordniveau sei nicht mit einem Durchmarsch zu rechnen, kommentierten Teilnehmer. Die Einigung zwischen den USA und Mexiko im Handelsstreit hat den Börsen am Dienstag nochmals etwas Auftrieb gegeben. Es gab aber auch Skeptiker. Sie verwiesen auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Kanada könne, falls nötig, von der nordamerikanischen Handelsgemeinschaft ausgeschlossen werden. Der Index des Verbrauchervertrauens im August ermutigte die Anleger, da er deutlich über den Erwartungen lag. Einige große Internetwerte standen unter Druck. US-Präsident Donald Trump hatte eine unverhohlene Warnung an die Internetmedien gerichtet. Twitter, Facebook und Alphabet verloren zwischen 0,7 und 1,1 Prozent. Tiffany & Co hat Zahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Die Aktie stieg um 1 Prozent. Auch Best Buy hat den Ausblick angehoben, doch hatte der Markt hier wohl etwas mehr erwartet. Die Aktie fiel daher um 5 Prozent. Die Aktie des Discount-Schuh- und Acessoires-Einzelhändlers DSW haussierte um 20 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal die Ergebnisprognosen auf bereinigter Basis deutlich übertroffen und die Jahresziele angehoben. Thomson Reuters will eigene Aktien für bis zu 9 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Die Aktie quittierte die Meldung mit einem Plus von 3,2 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,66 1,6 2,64 145,5 5 Jahre 2,77 3,1 2,74 84,8 7 Jahre 2,84 3,5 2,80 58,8 10 Jahre 2,88 3,3 2,85 43,4 30 Jahre 3,03 3,7 2,99 -3,7

Staatsanleihen waren erneut nicht gefragt. Hier kam Druck von neu auf den Markt gebrachten Staatspapieren - am Dienstag im Umfang von 37 Milliarden Dollar nach 36 Milliarden Dollar am Montag und weiteren 31 Milliarden Dollar am Mittwoch. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg um 3 Basispunkte auf 2,88 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di.,10:03h % YTD EUR/USD 1,1676 -0,2% 1,1694 1,1684 -2,8% EUR/JPY 129,84 -0,1% 130,00 129,88 -4,0% EUR/GBP 0,9081 -0,1% 0,9086 0,9066 +2,1% GBP/USD 1,2858 -0,1% 1,2870 1,2887 -4,9% USD/JPY 111,18 -0,0% 111,18 111,13 -1,3% USD/KRW 1109,70 +0,2% 1107,81 1107,75 +4,0% USD/CNY 6,8173 +0,2% 6,8030 6,8104 +4,8% USD/CNH 6,8132 +0,2% 6,8006 6,8033 +4,6% USD/HKD 7,8494 -0,0% 7,8497 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,7310 -0,3% 0,7335 0,7340 -6,5% NZD/USD 0,6700 -0,1% 0,6708 0,6691 -5,6% Bitcoin BTC/USD 7.054,04 -0,5% 7.087,80 6.933,90 -48,4%

Nach der Einigung mit Mexiko gab der Dollar noch leicht nach, konnte sich aber etwas fangen. Der Euro stieg erstmals seit etwa vier Wochen wieder über 1,17 Dollar, fiel aber wieder darunter und notiert aktuell bei 1,1695 Dollar. Viel mehr Luft nach oben hat die Gemeinschaftswährung nach Meinung der Analysten von MUFG nicht. Die politischen Ereignisse in Italien begrenzten vorerst das Potenzial des Euro, sagen sie. Beobachter befürchten eine höhere Verschuldung Italiens.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,49 68,53 -0,1% -0,04 +16,6% Brent/ICE 75,88 75,95 -0,1% -0,07 +18,2%

Der Preis WTI verlor 0,5 Prozent auf 68,53 Dollar. Brentöl gab 0,3 Prozent auf 75,96 Dollar ab. Die Preise wurden etwas gebremst von einem Bericht, wonach die Rohölbestände im zentralen Öllager in Cushing zwischen dem 21. und dem 24. August um 764.800 Barrel gestiegen sind. Derweil hat die Opec nach ihrer Konferenz am Montag mitgeteilt, dass die im vergangenen Jahr vereinbarten Fördermengenbegrenzungen im vergangenen Monat weniger stark übererfüllt wurden: Die Quote sank auf 109 Prozent von 121 im Juni. Im Juni dieses Jahres hatte die Opec als Antwort auf die Übererfüllung der Vorgaben beschlossen, die Fördermengen wieder zu erhöhen.

Iranische Erwartungen betreffs rasch sinkender Ölexporte konnten den Preis nicht stützen. Aus informierten Kreisen war zu erfahren, dass das Land mit Blick auf die US-Sanktionen für September einen Rückgang der Exporte um ein Drittel erwartet. Bisherige Schätzungen von Experten waren von einem weitaus langsameren Rückgang ausgegangen.

