Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Enel von 6 auf 5,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der italienische Versorger befinde sich in schwerem Fahrwasser, schrieb Analyst Lueder Schumacher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kursentwicklung sei wegen der Risiken im Heimatland und der Schwäche lateinamerikanischer Währungen unterdurchschnittlich. Sollte Enel aber auf dem Kapitalmarkttag im November die Ziele bestätigen können, dürften sich Anleger wieder auf die niedrige Bewertung konzentrieren, so der Experte./ag/jha/ Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0003128367