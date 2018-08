Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der Tarifverdienste in Deutschland hat sich im zweiten Quartal verlangsamt und gerade noch den Verbraucherpreisanstieg gedeckt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Tarifverdienste gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,0 (erstes Quartal: 2,5) Prozent.

Berücksichtigt wurden tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderleistungen wie Einmal-, Jahressonder- oder tarifliche Nachzahlungen. Die Verbraucherpreise stiegen in diesem Zeitraum ebenfalls um 2,0 Prozent. Der Anstieg ohne Sonderzahlungen betrug auf Jahressicht 2,2 (2,3) Prozent und sank damit zum vierten Mal in Folge.

Bei der Entwicklung der monatlichen Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen bestehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen. Am stärksten erhöhten sie sich im Baugewerbe (plus 5,1 Prozent), im Verarbeitenden Gewerbe (plus 3,7 Prozent) und im Handel sowie im Gastgewerbe (jeweils +3,3 Prozent).

Deutlich geringer stiegen die Tarifverdienste im Bereich der Öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (plus 0,9 Prozent), bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (plus 0,8 Prozent) sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (plus 0,6 Prozent). In der Wasserversorgung und Entsorgung blieben die Tarifverdienste unverändert.

Grund für den geringen Anstieg der Tarifverdienste im öffentlichen Bereich ist laut Destatis, dass die im April 2018 vereinbarten Tariferhöhungen beim Bund und den Gemeinden bisher noch nicht ausgezahlt wurden.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2018 02:15 ET (06:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.