Am Morgen kostete ein Barrel vier Cent weniger als am Dienstag. Für Erleichterung sorgte die Einigung zwischen den USA und Mexiko.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 75,91 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate ...

