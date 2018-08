Nach dem starken Wochenstart verloren die europäischen Börsen am gestrigen Handelstag etwas den Schwung, die meisten Indices gingen mit leichten Abschlägen aus dem Handel, lediglich der FTSE in London hatte nach dem Feiertag noch etwas aufzuholen und erreichte eine 0,5% höhere Schlussnotierung. Die Euphorie nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und Mexiko wurde überschattet von den wieder aufkeimenden Sorgen bezüglich eines möglichen harten Brexits. Bei den Branchen waren die Bergbautitel mit einem Plus von 1,6% die Favoriten. Stark waren auch weiterhin die Automobilwerte mit einem Tageszuwachs von 0,8%. Hier kletterte beispielsweise die Aktie des Zulieferers Faurecia nach einer Kaufempfehlung durch Kepler Chevreux 4,2% in die Höhe. Unter den...

