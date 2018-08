Die Commerzbank bleibt in einer ersten Reaktion auf die zuvor verschobenen Quartalszahlen und die Senkung der Jahresziele von Tele Columbus zurückhaltend. Die wichtigsten Kennziffern zur Abonnentensituation und zur Bilanz fehlten, erklärte Analystin Heike Pauls in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Expertin will künftige Liquiditätsengpässe daher nicht ausschließen. Die geringe Transparenz mache eine verlässliche Aktienbewertung aktuell unmöglich. Bis weitere Details folgten, vergebe sie daher keine Einstufung und kein Kursziel./ag/mis

