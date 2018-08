Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Bereich unseres Etappenziels in Form der 38-Tage-Linie (akt. Bei 12.542 Punkten) bzw. des Tiefs vom 31. Mai (12.548 Punkte) hielt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern inne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Festmanchen könnten Anleger diese Entwicklung an der unterdurchschnittlichen Handelsspanne von gerade einmal 70 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...