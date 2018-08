Von William Boston und Nina Trentmann

LONDON (Dow Jones)--Die britische Automobil-Ikone Aston Martin plant den Gang an die Börse. Das Unternehmen hat die Börsenaufsicht eigenen Angaben zufolge am Mittwoch über das Vorhaben informiert. Demnach sollen mindestens 25 Prozent von Aston Martin an die London Stock Exchange gebracht werden. Der Börsenprospekt soll am oder um den 20. September veröffentlicht werden.

Der geplante Börsengang folgt auf eine harte Restrukturierung unter CEO Andy Palmer. Im jüngsten Geschäftsjahr hat es das Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. In den ersten sechs Monaten steigerte Aston Martin den Umsatz um 8 Prozent auf 444,9 Millionen Pfund. Das bereinigte EBITDA stieg den weiteren Angaben vom Mittwoch zufolge um 14 Prozent auf 105,9 Millionen Pfund. "Das ist eine gute Basis für unseren Börsengang", sagte Palmer dem Wall Street Journal. Angaben zur Preisspanne oder Bewertung machte der Manager nicht.

Informierte Personen hatten gesagt, dass Aston Martin Aktien im Volumen von 1 Milliarde Pfund an die Börse bringen wolle. Das IPO könnte die Dienstwagen-Schmiede von James Bond mit rund 5 Milliarden Pfund Sterling bewerten.

Die Daimler AG, die mit knapp 5 Prozent an Aston Martin beteiligt ist, werde nach dem Börsengang beteiligt bleiben, so Aston Martin.

Im laufenden Jahr dürfte das britische Unternehmen bis zu 6.400 Autos produzieren. Mit einem neuen Werk in Wales im kommenden Jahr soll die Fertigung dann mittelfristig auf 14.000 Autos im Jahr steigen.

