IRW-PRESS: Montego Resources Inc.: Stichproben von Montego Resources im Silberprojekt Taylor ergeben bis zu 398 g/t Ag

Stichproben von Montego Resources im Silberprojekt Taylor ergeben bis zu 398 g/t Ag

Vancouver, B.C. - 29. August 2018 - Montego Resources Inc. (CSE: MY) (FRA: 4MO1) (Montego oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des von SRK Consulting (U.S.), Inc. (SRK) durchgeführten Gesteinsprobenahmeprogramms im unternehmenseigenen Silberprojekt Taylor in der Nähe von Ely (Nevada) bekannt zu geben.

Gesteinsprobenahmen 2018 bei Taylor

Die Ergebnisse der Gesteinsstichproben 2018 weisen auf eine anomale Silbermineralisierung im Bereich von weniger als 1 Gramm Silber pro Tonne (g/t Ag) bis hin zu 398 g/t Ag hin. Die Proben aus dem Bereich der NW-Grube ergaben hohe Silberwerte von 38,5 bis 398 g/t Ag (statistischer Mittelwert von 149 g/t Ag bzw. 4,8 Unzen pro Tonne). Die Goldwerte dieser Proben reichten bis zu 0,217 g/t (statistischer Mittelwert von 0,077 g/t Au).

Neben den Gesteinsprobenahmen im historischen Ressourcengebiet wurden auch Gesteinsproben aus den Ausbissen bei South Taylor, Enterprise, Crescent und Antimony entnommen. Diese Gebiete beinhalten eine Mineralisierung östlich der Verwerfung Angus, die aus geologischer Sicht auf einer höheren Ebene liegt, und weisen eine konsistente Goldmineralisierung auf. Zu den bedeutenden Ergebnissen gehören 1,28 g/t Au bei Enterprise (Quarz-Pyrit-Tuff, 15 Meter entfernt vom Standort des historischen Retortenofens bei Antimony), 0,828 g/t Au bei Antimony (polylithische Jasperoid-Brekzie), 0,407 g/t Au bei Crescent (Jasperoid in der Nähe des historischen Schachtes) und 0,503 g/t Au bei South Taylor (Jasperoid). Diese Proben stammen allesamt aus Ausbissen und verdeutlichen die Notwendigkeit von Folgearbeiten im Rahmen eines auf Gold ausgerichteten Programms.

Stichproben haben selektiven Charakter und sind nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet.

Alle Gesteinsproben wurden an ALS in Reno geschickt; die Analysemethoden beinhalteten eine Brandprobe für Gold und das ME-MS61L-Verfahren. Zur Qualitätssicherung/-kontrolle wurden Standard-Leer- und Doppelproben des Labors in die Charge gegeben. Die qualifizierten Sachverständigen vor Ort befolgten ein Überwachungsprotokoll (Chain of Custody), wobei alle Proben nachts weggeschlossen und von qualifizierten Sachverständigen persönlich an das Labor von ALS in Reno übergeben wurden.

Das wissenschaftliche und technische Datenmaterial in dieser Pressemeldung wurde von William Cronk, P.Geo., einem dem Unternehmen angehörenden qualifizierten Sachverständigen, erstellt und geprüft. Herr Cronk ist für die Genauigkeit der in dieser Pressemeldung enthaltenen geologischen Daten verantwortlich und hat die Funktion eines qualifizierten Sachverständigen gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Montego Resources Inc.

Montego Resources Inc. ist ein in Kanada notiertes Mineralexplorationsunternehmen (CSE: MY). Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Montego ist das Silberprojekt Taylor, 16 Meilen südöstlich von Ely (Nevada) gelegen. Das Projekt Taylor ist ein fortgeschrittenes Silber-Gold-Ziel südöstlich von Ely (Nevada), das über eine gewartete Minenstraße zugänglich ist. Die Mineralisierung ist eine Carlin-artige epithermale Silber-Gold-Verdrängungslagerstätte mit hohem Siliziumdioxid- und niedrigem Sulfidgehalt in flachem verschlammtem Carbonatgestein aus dem Devon. Das Landpaket umfasst 131 nicht patentierte Erzgang-Schürfrechte, fünf nicht patentierte Mühlenstandort-Schürfrechte und vier patentierte Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt etwa 2.166 Acres. Die historischen Arbeiten beinhalten hochgradiges Silber bei Untertagebauarbeiten in den 1890er Jahren und Tagebau-Bulk-Mining-Arbeiten in silberreichen Jasperoiden zwischen 1981 und 1984 sowie einen erweiterten Mühlen- und Flotationskreislauf, der zwischen 1989 und 1991 aktiv war.

Für das Board von MONTEGO RESOURCES INC.

William Cronk

Director

Montego Resources Inc.

Suite 800 - 1199 West Hastings Street, Vancouver, BC, V6E 3T5

T 604-283-1722

F 888-241-5996

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44427

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44427&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA61238 K2002

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA61238K2002

AXC0057 2018-08-29/09:08