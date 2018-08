Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat den gelungenen Wochenauftakt gestern nicht veredeln können. Der DAX startete den Handel zwar im Plus. Am Ende rutschte er ab und schloss bei 12.527 Punkten. Das ist ein Minus von 0,1 Prozent. Marktidee: Kion Kion hat im vergangenen Quartal einen Gewinneinbruch erlebt. Das ist auch an der Aktie nicht spurlos vorbeigegangen. Jetzt könnten allerdings die Bullen zurückkehren. Die Kion-Aktie war gestern stärkster Wert im MDAX. Dabei kletterte der Kurs gleich über mehrere wichtige charttechnische Marken.