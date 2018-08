Die Chiho Environmental Group (CEG) hat die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres mit deutlich höheren Umsätzen und Gewinnen abgeschlossen. Die Umsätze des chinesischen Konzerns, der seit der Übernahme des deutschen Stahlschrottrecyclers Scholz auch in Europa und den USA tätig ist, stiegen in den ersten sechs Monaten um ein Viertel auf rund 11,1 Mrd Hongkong-Dollar, was bei aktuellen Umrechnungskursen ...

