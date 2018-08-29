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Mittwoch, 29.08.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 593 internationalen Medien

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142,22 Euro		-1,16
-0,81 %
WKN: 766403 ISIN: DE0007664039 Ticker-Symbol: VOW3 
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VOLKSWAGEN AG VZ 1-Woche-Intraday-Chart
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141,92
141,94
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Firmen im Artikel
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ALLIANZ SE
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE188,06+0,37 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA90,47+1,52 %
VOLKSWAGEN AG VZ142,22-0,81 %