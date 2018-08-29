SK last day L&S- Indikation Fresenius Medical Care FME 89.12 (28.08.) 89.67/ 89.72 0.64% 09:04:17 Allianz ALV 187.36 (28.08.) 188.52/ 188.56 0.63% 09:04:25 Volkswagen Vz. VOW3 143.38 (28.08.) 144.16/ 144.20 0.56% 09:04:25 Vonovia SE ANN 44.03 (28.08.) 44.26/ 44.28 0.55% 09:04:17 Deutsche Boerse DB1 119.10 (28.08.) 119.46/ 119.54 0.34% 09:04:11 RWE RWE 21.75 (28.08.) 21.73/ 21.74 -0.07% 09:04:17 Continental CON 159.90 (28.08.) 159.66/ 159.70 -0.14% 09:04:25 Commerzbank CBK 8.38 (28.08.) 8.36/ 8.36 -0.25% 09:04:25 Covestro 1COV 77.16 (28.08.) 76.90/ 76.92 -0.32% 09:04:23 Lufthansa LHA 23.81 (28.08.) 23.68/ 23.70 -0.50% 09:04:07 Allianz 27.08 07:03...Den vollständigen Artikel lesen ...