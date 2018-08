Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tele Columbus nach Veröffentlichung der verschobenen Quartalszahlen und einer Senkung der Jahresziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von vorerst 5,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien schwach, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Es gebe aber keine Hinweise auf die am Markt befürchteten Probleme mit Kreditvereinbarungen./ag/mis Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-08-29/09:27

ISIN: DE000TCAG172