GfK: Konsumklima geht erneut leicht zurück

Die Kauflaune der Deutschen hat sich weiter abgeschwächt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für September einen leichten Rückgang auf 10,5 von 10,6 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen eine gegenüber dem Vormonat unveränderte Entwicklung erwartet. Im August war das Konsumklima ebenfalls bereits um 0,1 Punkte zurückgegangen. "Trotz des zweiten Rückgangs in Folge gehen die Verbraucher aber nach wie vor davon aus, dass die gute Konsumkonjunktur erhalten bleibt, wenn auch die Dynamik möglicherweise etwas nachlassen könnte", erklärte GfK-Analyst Rolf Bürkl.

Anstieg deutscher Tarifverdienste verlangsamt sich im zweiten Quartal

Der Anstieg der Tarifverdienste in Deutschland hat sich im zweiten Quartal verlangsamt und gerade noch den Verbraucherpreisanstieg gedeckt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Tarifverdienste gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,0 (erstes Quartal: 2,5) Prozent.

Große Koalition erzielt Einigung in Rentenstreit

Nach zähem Ringen hat die große Koalition im Rentenstreit eine Einigung erzielt. Bei einem Treffen der Koalitionsspitzen im Berliner Kanzleramt wurde vereinbart, das Rentenpaket von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch im Kabinett zu beschließen. Die Einigung sieht zugleich vor, den Arbeitslosenbeitrag zu Beginn des kommenden Jahres um 0,5 Prozentpunkte zu senken - und damit stärker als im Koalitionsvertrag vereinbart.

Kauder setzt sich für zwei global tätige deutsche Großbanken ein

Zehn Jahre nach der Lehman-Pleite und der globalen Finanzkrise setzt sich Unionsfraktionschef Volker Kauder dafür ein, wieder starke deutsche Großbanken zu formen. "Wir müssen uns überlegen, wie wir in Deutschland wieder leistungsfähige Großbanken bekommen", sagte Kauder dem Handelsblatt. Derzeit gebe es "keinen echten Global Player". Die Deutsche Bank sei "leider von alter Größe ein Stück entfernt".

Deutschland und EU werden Türkei notfalls retten müssen

Die Bundesregierung denkt offenbar über finanzielle Nothilfen für die Türkei nach. Europäische und deutsche Politiker sprachen von der Sorge, dass eine ausgewachsene Krise am Bosporus die ganze Region destabilisieren könnte. Die Überlegungen stehen noch am Anfang und sind ergebnisoffen. Die Liste der Vorschläge reicht von einer koordinierten europäischen Rettungsaktion über projektspezifische Unterstützung mittels staatlich kontrollierter Förderbanken bis hin zur bilateralen Hilfen.

Italiens Innenminister sieht Flüchtlingsabkommen mit Deutschland "in Greifweite"

Italiens Innenminister Matteo Salvini sieht das von Deutschland gewünschte Flüchtlingsabkommen "in Greifweite". Seine Regierung werde allerdings nur in ein solches Abkommen einwilligen, wenn dabei ein "Nullsaldo" für Italien herauskomme, sagte Salvini in Mailand. Italien werde Flüchtlinge aus Deutschland zurücknehmen, wenn ihm selber "die gleiche Zahl an Migranten abgenommen" werde.

Oettinger warnt Italien vor Blockade des EU-Haushalts im Flüchtlingsstreit

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat die italienische Regierung vor einer Blockade der Verhandlungen über den neuen EU-Haushalt gewarnt. Ein Stillstand wegen des Streits um die Flüchtlingspolitik wäre "nicht klug", kein EU-Land könne daran Interesse haben, sagte Oettinger vor Journalisten in Brüssel. "Die Blockade schadet allen Mitgliedsländern, allen Bauern, Wissenschaftlern, unserer Wettbewerbsfähigkeit."

Orban und Salvini demonstrieren Einigkeit bei Zuwanderungspolitik

Demonstrativer Schulterschluss der Zuwanderungs-Hardliner aus Ungarn und Italien: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei einem Besuch in Italien das harte Vorgehen von Innenminister Matteo Salvini gegen Migranten in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist mein Held und mein Weggefährte", sagte Orban vor dem Treffen in Mailand.

Kanadas Außenministerin kündigt "detaillierte" Nafta-Gespräche ab Mittwoch an

Nach der Einigung zwischen den USA und Mexiko auf eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta haben auch die USA und Kanada diesbezüglich Gespräche aufgenommen. Die Bemühungen Mexikos hätten für Kanada "den Weg freigemacht für bedeutende, substanzielle und produktive Gespräche mit den USA", sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington. "Detaillierte" Gespräche mit dem Ziel, eine weitere Drei-Länder-Vereinbarung zu erreichen, würden am Mittwoch beginnen.

Trump richtet offene Drohung an Internetmedien

US-Präsident Donald Trump hat eine unverhohlene Warnung an die Internetmedien gerichtet. Im Weißen Haus sagte er vor Journalisten: "Google und Twitter und Facebook - sie begeben sich wirklich auf sehr sehr schwieriges Terrain, und sie müssen auf der Hut sein." Was den Internetkonzernen im schlimmsten Fall drohe, ließ Trump offen.

USA erhöhen Druck auf Nordkorea

Die USA erhöhen den Druck auf Nordkorea: Nach mehrmonatiger Aussetzung ihrer Militärmanöver mit dem Verbündeten Südkorea behalten sich die USA eine Wiederaufnahme vor, wie Verteidigungsminister Jim Mattis in Washington sagte. "Wir haben keine Pläne, weitere Manöver auszusetzen." Die Aussetzung sei eine "Geste des guten Willens" gegenüber Nordkorea gewesen. US-Außenminister Mike Pompeo zufolge setzten die USA zwar weiter auf Dialog - aber unter Bedingungen.

Brasilien mobilisiert Armee an der Grenze zu Venezuela

Angesichts der vielen Flüchtlinge aus Venezuela hat Brasiliens Präsident Michel Temer ein Dekret zur Mobilisierung der Armee an der Grenze zum Nachbarland unterzeichnet. Der Einsatz soll im Bundesstaat Roraima stattfinden und zunächst auf zwei Wochen begrenzt sein. Angaben zur Zahl der zu stationierenden Soldaten machte Temer nicht. Verteidigungsminister Joaquim Silva e Luna zufolge sind aber "bereits Soldaten vor Ort" stationiert.

Frankreich/Privater Konsum Juli +0,1% gg Vm; +0,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juli PROGNOSE -0,2% gg Vm; -0,4% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Juni rev +0,3% (vorl: +0,1%) gg Vm

