Pressemitteilung der ETERNA Mode Holding GmbH:

Umsatz- und überproportionales Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2018

- Umsatzerlöse im ersten Halbjahr um 2,3% auf 51,4 Mio. EUR gesteigert

- Wachstumstreiber sind weiterhin die eigenkontrollierten Flächen

- Überproportionale Steigerung des EBITDA um 21,2% auf 6,0 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 11,7% spiegelt hohe Profitabilität wider

- Free Cashflow mit 4,5 Mio. EUR deutlich über Vorjahr

Die ETERNA Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, informiert über die Zwischenergebnisse nach dem ersten Halbjahr 2018. Demnach steigerte ETERNA die Umsatzerlöse um 2,3% auf 51,4 Mio. EUR (Vorjahr: 50,2 Mio. EUR). Im Inlandsgeschäft erzielte ETERNA einen Zuwachs in Höhe von 3,0% und entwickelte sich damit besser als der Gesamtmarkt in Deutschland. Zugleich konnte der Export um 0,6% zulegen. Als Wachstumstreiber erwiesen sich vor allem die eigenkontrollierten Flächen, mit denen ETERNA ein niedriges zweistelliges Like-for-like-Plus erzielen konnte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat das Unternehmen trotz einem herausfordernden Marktumfeld im ersten Halbjahr 2018 ...

