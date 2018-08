Der französische Wein- und Spirituosen-Konzern Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693) wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2017/2018 um 17 Prozent auf 2,36 Euro je Aktie erhöhen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr wurden 2,02 Euro ausgeschüttet. Da Pernod Ricard am 6. Juli bereits eine Zwischendividende von 1,01 Euro ausbezahlt hat, beträgt die Schlussdividende 1,35 Euro. Die Hauptversammlung findet am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...