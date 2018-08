Aston Martin feiert nach dem finanziellen Zusammenbruch vor zehn Jahren derzeit sein Comeback unter dem aktuellen Chef Andy Palmer. Der hat jetzt angekündigt, dass der Autobauer an die Börse gehen könnte.

Der Autobauer Aston Martin erwägt den Gang an die Börse. Der Hersteller des aktuellen Lieblingsfahrzeugs von Filmheld James Bond will noch an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...