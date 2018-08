Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67,70 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen, schrieb Analyst Richard Eary in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Er rechnet mit einer positiven Reaktion der Anleger - gerade auf das Wachstum von Fremantle und die starke Entwicklung in den Niederlanden./ag/zb

