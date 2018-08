Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Deutsche Boerse -0,29% auf 119,1, davor 7 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 111,55 auf 119,45), Advanced Micro Devices, Inc. -0,83% auf 25,05, davor 7 Tage im Plus (30,68% Zuwachs von 19,33 auf 25,26), Pfeiffer Vacuum 0% auf 134,8, davor 6 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 127,7 auf 134,8), Nvidia -0,55% auf 274,38, davor 6 Tage im Plus (12,7% Zuwachs von 244,82 auf 275,9), Nordex -0,63% auf 9,218, davor 6 Tage im Plus (11,04% Zuwachs von 8,35 auf 9,28), TECDAX -0,09% auf 3025,97, davor 6 Tage im Plus (5,12% Zuwachs von 2881,17 auf 3028,55), Verbio -1,48% auf 6,665, davor 6 Tage im Plus (16,34% Zuwachs von 5,81 auf 6,76), Century -0,61% auf 8,17, davor 6 Tage im Plus (9,45% Zuwachs von 7,51 auf 8,22), Twitter -1,11% auf 35,49, davor 5 Tage im Plus (10,09%...

Den vollständigen Artikel lesen ...