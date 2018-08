Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank will an ihrer Ausrichtung als weltweit tätiges Institut trotz des Stellenabbaus und der Trennung von Geschäften in der Unternehmens- und Investmentbank nicht rütteln. Der globale Anspruch der Deutschen Bank "wird unter meiner Führung nicht zur Debatte stehen", sagte Christian Sewing auf der Handelsblatt-Veranstaltung "Bankengipfel" in Frankfurt.

Deutschland brauche eine globale Bank, die Unternehmen ins Ausland begleiten kann. Das setze Kapitalmarktexpertise voraus. "Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank, auch wenn wir unsere Aufstellung zuletzt gründlich überprüft und an einigen Stellen angepasst haben."

Die Herausforderungen für die Branche seien so groß wie seit Jahrzehnten nicht, so Sewing. Viele Banken dürfte dies überfordern. Der Konsolidierungsdruck in Europa werde "erheblich" zunehmen. "Europa braucht nicht möglichst viele Banken. Europa braucht vor allem starke Banken", gab sich Sewing überzeugt.

