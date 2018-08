Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, konnte an Attraktivität zulegen und so zum Tageshoch in den Bereich der 94,90 steigen. Dollarindex Fokus liegt auf dem US BIP Nach 3 Tagen der Verluste scheint der Index nun eine Erholung einzuleiten, wodurch die 94,90 erreicht werden konnte, während die Angebote ...

