Zu den Kunden weltweit, die Mya verwenden, zählen L'Oréal, Adecco Group und Sevenstep; Unternehmen bietet nun "Conversational KI" auf Französisch, Spanisch und Deutsch

Mya Systems, der Schöpfer des branchenweit führenden "Conversational KI Recruiter", Mya, gab heute bedeutendes Wachstum bei der Kundenzahl und dem Teamwachstum bekannt. Seit seiner Einführung im Juli 2016 haben 120 Unternehmen -- einschließlich vier der größten globalen Rekrutierungsunternehmen, 15 von den Fortune 100 und 40 der Fortune 500 Kategorien -- Mya zur Transformation der Stellensuche und Einstellungserfahrung für Kandidaten und Recruiter gewählt. L'Oréal, Adecco Group und Sevenstep (ein Motion Recruitment Unternehmen) gehören zu den Kunden. Das Unternehmen konnte unlängst auch seine internationale Präsenz erweitern, seine Mitarbeiterbasis um 300 Prozent vergrößern und umfangreiche Produkt- und technologische Verbesserungen vornehmen.

Die Fähigkeit von Mya, den Rekrutierungsprozess stark zu beschleunigen und die Produktivität der Recruiter zu steigern, hat dazu geführt, dass amerikanische und europäische Unternehmen die "Conversational KI"-Plattform schnell akzeptiert haben. Folglich hat das Unternehmen sein Team in den USA verdreifacht, Support für wichtige europäische Sprachen ergänzt und Büros in London und München eröffnet. Das Unternehmen hat Malik Aibache, den ehemaligen Marketing Director der PageGroup, zu seinem VP für Marketing und Operations EMEA und Joachim Fischer zum VP Sales EMEA ernannt.

"Unsere heutige Bekanntmachung unterstreicht den enormen Fortschritt, den wir in Richtung auf unser Ziel, einen effizienteren, von KI getriebenen Arbeitsmarkt zu schaffen, erreicht haben", so Eyal Grayevsky, Mitbegründer und CEO von Mya Systems. "Unser Momentum wurde zum großen Teil von unseren bedeutenden Investitionen in unser Produkt und F&E gefördert, sowie von unserem Engagement für die Schaffung eines erstklassigen Führungsteams, das auf Erfahrung im Skalieren von erfolgreichen SaaS-Unternehmen aufbauen kann."

Im vergangenen Jahr konnte Mya Systems seine Fähigkeiten über den durchgehenden Rekrutierungslebenszyklus ausdehnen und mehrere ATS-, CRM- und Kalenderpartnerschaften sowie Integrationen zur Plattform hinzufügen. Im Einklang mit seinem Engagement, die höchsten Standards für Kundenprivatsphäre und Sicherheit in den USA und Europa zu erfüllen, hat das Unternehmen SOC2- und GDPR-Compliance erzielt. Außerdem bietet das Unternehmen jetzt im Rahmen seiner globalen Expansion "Conversational KI" auf Französisch, Spanisch und Deutsch an.

Im letzten Jahr hat Mya Systems sein Team um eine Reihe von neuen Führungskräften erweitert, um dem Unternehmen tiefgehende und breite Erfahrung für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase hinzuzufügen. Zu den wichtigsten Neueinstellungen zählen:

Malik Aibache, VP Marketing Operations EMEA Herr Aibache verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Branche, da er zuvor bei der Michael Page Group, einer der größten Personalvermittlungsagenturen Europas tätig war.

Joachim Fischer, VP Sales EMEA Herr Fischer bringt 20 Jahre Verkaufs- und Managementerfahrung für Organisationen in Europa mit, und war zuletzt als Director von econ industries tätig.

Connie Schiefer, VP Product Management Frau Schiefer war zuletzt SVP für Product Management and Engineering für SimplyHired und davor VP für Product Management bei Yahoo, wo ihr ein Team von 40 Produktmanagern und über 900 Ingenieuren unterstand.

Vinita Venkatesh, VP Product Marketing Frau Venkatesh verfügt über 15 Jahre Domain-, Produkt- und Marketingerfahrung von Marken wie Workday, Rubrik und Replicon.

Mike Pauletich, VP Business Development Herr Pauletich hat über 20 Jahre Erfahrung in der Rekrutierungsbranche und füllte mehrere Führungsrollen bei Jibe, Entelo, eQuest und TMP Worldwide.

Tim Gray, VP IT Information Security Herr Gray kann auf über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie und Sicherheit, einschließlich bei Guardian Analytics und Good Technology, zurückblicken.

Über Mya

Mya ist der führende "Conversational KI" Rekrutierer. Die Lösung hilft Einstellungsteams bei ihren Sourcing-Bemühungen, beim Screening und bei der Erstellung von Auswahllisten (Shortlists) bei großen Kandidatenmengen, bei der Automatisierung des Planungsprozesses, beim "Onboarding" und dem HR-Support sowie bei der Bereitstellung einer erstklassigen Erfahrung für Kandidaten und Mitarbeiter. Mya verwendet eigene natürliche Sprache und Techniken für maschinelles Lernen, um offene, natürliche und dynamische Konversationen zu bieten, tiefgehende Einblicke in den Kandidaten zu erfassen und Vertrauen und Zuversicht in seinen Benutzern zu wecken. Die Technologie interagiert mit Kandidaten über SMS, WhatsApp und andere Messaging-Anwendungen und kann in eine Karriere-Site und Bewerbungsprozesse eingebettet werden. Mya ist äußerst konfigurierbar, spricht mehrere Sprachen und kann nahtlos in ATS-, CRM- und Kalendersysteme integriert werden.

Über Mya Systems

Mya Systems, früher auch unter Firstjob bekannt, wurde 2012 von Eyal Grayevsky, CEO, und James Maddox, CTO, gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco und startete Mya, seinen "Conversational KI" Rekrutierer im Juli 2016, um Mängel im Rekrutierungsprozess anzusprechen und das Verfahren für Kandidaten und Rekrutierer zu verbessern. Mya konnte schnell Kunden der A-Liste gewinnen und etablierte sich als ein Anbieter für führende KI-Lösungen in der Rekrutierungsbranche. Das Unternehmen konnte 32,4 Mio. US-Dollar Venture-Fonds in drei Runden von Top-Investoren, einschließlich Emergence Capital und Foundation Capital, erheben. Mya hat in der Branche Anerkennung und Auszeichnungen erhalten, so u. a. von CB Insights AI 100, Bersin by Deloitte's 2017 Disruptions Report, Recruiter.com's Top 10 Recruiting Tools und Kairos Society's K50.

